Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили през "Кулата – Промахон"

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Възстановено е движението на моторни превозни средства над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през граничния преход "Кулата – Промахон" и по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през прехода "Илинден – Ексохи". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението на тежкотоварни автомобили беше преустановено около 17:00 ч., посочва БТА. Леки автомобили и микробуси преминаваха нормално.

Причина за въведените ограничения е протест на гръцките фермери, който започна на 3 декември.

