Възстановено е движението на влаковете в участъка Любеново-Симеоновград след пожара на цистерни с гориво

Булфото, архив

Възстановено е движението на влаковете в участъка Любеново – Симеоновград след инцидента на 15 август в района на с. Пясъчево, при който се обърнаха и горяха цистерни с гориво от товарна композиция, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

НКЖИ възстанови железния път и контактната мрежа в междугарието Любеново – Симеоновград и от 16:20 часа на 19 август движението на влаковете в участъка е пуснато.

В рамките на ремонтните дейности бяха подменени 100 м железен път, 200 стоманобетонни траверси, положени 140 куб. м баласт и напълно възстановена контактната мрежа.

В следващите дни скоростта ще е ограничена и участъкът ще се наблюдава от служители по безопасността.

Припомняме, че в петък товарна влакова композиция с повече от 30 вагона се е преобърна край симеоновградското село Пясъчево.

