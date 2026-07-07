Възстановено е движението по АМ „Хемус“ между Шумен и Нови пазар

Снимка: Булфото

Възстановено е движението по автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Нови пазар, в участъка от км 350 до км 363 в посока Варна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ на сайта си.

По-рано днес временна организация на движението по автомагистрала „Хемус“ бе въведена след катастрофа между лек автомобил и микробус, при която загинаха трима души, има и ранени. Водачите на моторни превозни средства бяха пренасочвани през път I-2 (старият път от Шумен за Варна – б.а.).

Минути след 12:00 ч. в дежурната част на ОД на МВР – Шумен бе получен сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Хемус“ преди бензиностанция ОМВ, в участък с въведена временна организация на движение, в посока етапна връзка към Варна, припомня БТА. Насочени към мястото на катастрофата бяха екипи на полицията, пожарна и спешна помощ. Установено бе, че лек автомобил „Фолксваген“, в който са пътували петима души в посока от Варна към Шумен, се е ударил челно в насрещно идващ микробус.

В резултат на удара на място са загинали шофьорът на фолксвагена – 67-годишен мъж, и 48-годишна жена, пътник в лекия автомобил. В леката кола са пътували и две деца – на 7 и 11 г., както и мъж на 24 години. В линейка, на път за болницата, е починало 11-годишното дете. Седемгодишното дете е в шуменската болница в тежко състояние. С фрактури, но без пряка опасност за живота е 24-годишният мъж, пътник в лекия автомобил. Шофьорът на микробуса, 51-годишен мъж, е транспортиран в лечебното заведение в областния град, където е настанен с травматични увреждания, без опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

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