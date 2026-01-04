Възстановено е движението в района на Лютидол

Снимка Булфото

Движението по маршрута Лютидол – Новачене е възстановено, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-рано днес пътят към София беше временно затворен в Лютидол, преди входа на втория тунел, заради пътен инцидент. Беше обявен обходен маршрут през Искърското дефиле за автомобили, идващи от София.

От МВР информираха БТА, че в инцидента е участвал товарен автомобил. Няма информация за пострадали.

