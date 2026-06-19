Възстановено е движението в тунел „Топли дол" на автомагистрала „Хемус"

Снимка: АПИ

Възстановено е движението в тунел „Топли дол" на автомагистрали „Хемус" в посока София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес от АПИ съобщиха, че временно се ограничава движението в една лента по автомагистрала „Хемус" в тунел „Топли дол" в посока София поради аварирал камион, припомня БТА.

Всички автомобили, камиони и автобуси се пренасочваха и пропускаха поетапно единствено през изпреварващата лента. На място веднага бяха изпратени патрули на „Пътна полиция“, които регулираха трафика и се опитваха да предотвратят допълнителни верижни катастрофи вследствие на рязкото спиране на колоните от коли.

Редактор "Екип на Петел",

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