Възстановено е издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Възстановено е издаването на застраховка "Гражданска отговорност", което беше спряно от вчера заради срив в системата на МВР.
От пресцентъра на вътрешното министерство съобщиха за БНР, че системата, която свързва Гаранционния фонд и издаването на застраховката Гражданска отговорност вече работи нормално.
Припомняме, че технически проблем извади от строя сключването на нови полици за "Гражданска отговорност" в цялата страна, съобщиха от МВР. Сривът е възникнал на 17 януари.
