Възстановено е издаването на застраховката "Гражданска отговорност"

Снимка: Булфото

Възстановено е издаването на застраховка "Гражданска отговорност", което беше спряно от вчера заради срив в системата на МВР.

От пресцентъра на вътрешното министерство съобщиха за БНР, че системата, която свързва Гаранционния фонд и издаването на застраховката Гражданска отговорност вече работи нормално.

Припомняме, че технически проблем извади от строя сключването на нови полици за "Гражданска отговорност" в цялата страна, съобщиха от МВР. Сривът е възникнал на 17 януари.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!