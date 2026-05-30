Възстановиха движението по АМ „Хемус“ край варненското село Слънчево

Възстановиха движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, в участъка между квартал "Повеляново" и село Слънчево, където по-рано днес беше възникнало пътнотранспортно произшествие, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Трафикът се осъществява нормално. Благодарим на водачите за търпението и за спазването на указанията на полицейските служители, допълват от ОДМВР-Варна.

Край село Слънчево е самокатастрофирал автомобил.

На място са пристигнали екипи на „Пътна полиция“ и ЦСМП, които оказаха необходимото съдействие и обезопасиха района. Движението в участъка беше отклонявано по стария път до приключване на действията на място, заявиха тогава от полицията.

И призоваха водачите да спазват указанията на полицейските служители, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост при преминаване през района.

