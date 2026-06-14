Възстановиха движението по магистрала "Хемус" при км 56 в посока София
14.06.2026 / 17:04 0
Снимка: АПИ
Възстановено е движението на автомагистрала "Хемус" при км 56 в посока София.
Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура", посочва БТА.
По-рано то беше ограничено заради разсипан асфалт, който пречеше на преминаването по активната лента.
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