реклама

Възстановиха движението по пътя Ботевград – Плевен, където при челен удар между две коли тежко пострада дете

28.06.2026 / 20:42 0

Снимка: Булфото

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Около 17:00 ч. в участъка между Луковит и село Петревене при челен удар между два автомобила тежко пострада 14-годишно дете, пътувало на задната седалка в единия автомобил, припомня БТА. След инцидента момчето е транспортирано в болница в Плевен.

В продължение на няколко часа беше въведен обходен маршрут за леките моторни превозни средства, а тежкотоварните автомобили изчакваха на място.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама