Възстановиха движението по пътя Ботевград – Плевен, където при челен удар между две коли тежко пострада дете

Снимка: Булфото

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Около 17:00 ч. в участъка между Луковит и село Петревене при челен удар между два автомобила тежко пострада 14-годишно дете, пътувало на задната седалка в единия автомобил, припомня БТА. След инцидента момчето е транспортирано в болница в Плевен.

В продължение на няколко часа беше въведен обходен маршрут за леките моторни превозни средства, а тежкотоварните автомобили изчакваха на място.

Редактор "Екип на Петел",

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