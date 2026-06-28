Възстановиха движението по пътя Ботевград – Плевен, където при челен удар между две коли тежко пострада дете
Снимка: Булфото
Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Около 17:00 ч. в участъка между Луковит и село Петревене при челен удар между два автомобила тежко пострада 14-годишно дете, пътувало на задната седалка в единия автомобил, припомня БТА. След инцидента момчето е транспортирано в болница в Плевен.
В продължение на няколко часа беше въведен обходен маршрут за леките моторни превозни средства, а тежкотоварните автомобили изчакваха на място.
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