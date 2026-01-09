реклама

Възстановиха движението по пътя Русе - Бяла след тежката катастрофа със загинал

09.01.2026 / 18:39 0

Кадър Youtube

Движението на пътя Русе - Бяла е напълно възстановено, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура". 

То беше ограничено заради тежката катастрофа тази сутрин в района на разклона за село Иваново. 

При сблъсъка между товарен камион и бус загина човек, припомня БТА. 

Заради последвалите огледи и работа по разчистването на трасето, движението по него на няколко пъти в рамките на днешния ден беше частично или напълно ограничено. 

Това наложи и организиране обходен маршрут за леките автомобили, а на мястото през цялото време имаше и дежурни екипи на "Пътна полиция". 

