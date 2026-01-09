Възстановиха движението по пътя Русе - Бяла след тежката катастрофа със загинал
Движението на пътя Русе - Бяла е напълно възстановено, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".
То беше ограничено заради тежката катастрофа тази сутрин в района на разклона за село Иваново.
При сблъсъка между товарен камион и бус загина човек, припомня БТА.
Заради последвалите огледи и работа по разчистването на трасето, движението по него на няколко пъти в рамките на днешния ден беше частично или напълно ограничено.
Това наложи и организиране обходен маршрут за леките автомобили, а на мястото през цялото време имаше и дежурни екипи на "Пътна полиция".
