Възстановиха движението през Прохода на Републиката

17.05.2026 / 18:46 0

Снимка: Булфото

Възстановено е движението през Прохода на Републиката, който временно беше затворен заради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. 

Малко по-рано от полицията съобщиха, че в пътнотранспортното произшествие в района на село Мишеморков хан са участвали два украински тира, като по първоначална информация е пострадал единият от водачите, припомня БТА.

За около три часа обходният маршрут за леки автомобили беше през прохода Шипка, а шофьорите на тежкотоварни превозни средства изчакваха на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

