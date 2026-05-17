Възстановиха движението през Прохода на Републиката
Снимка: Булфото
Възстановено е движението през Прохода на Републиката, който временно беше затворен заради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Малко по-рано от полицията съобщиха, че в пътнотранспортното произшествие в района на село Мишеморков хан са участвали два украински тира, като по първоначална информация е пострадал единият от водачите, припомня БТА.
За около три часа обходният маршрут за леки автомобили беше през прохода Шипка, а шофьорите на тежкотоварни превозни средства изчакваха на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!