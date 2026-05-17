Възстановиха движението през Прохода на Републиката

Възстановено е движението през Прохода на Републиката, който временно беше затворен заради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Малко по-рано от полицията съобщиха, че в пътнотранспортното произшествие в района на село Мишеморков хан са участвали два украински тира, като по първоначална информация е пострадал единият от водачите, припомня БТА.

За около три часа обходният маршрут за леки автомобили беше през прохода Шипка, а шофьорите на тежкотоварни превозни средства изчакваха на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

