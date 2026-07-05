Възстановиха движението при 87 км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата

Кадри Фейсбук, Катастрофи България, Цв. Иванова

Възстановено е движението при 87 км на автомагистрала „Струма" в посока Кулата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Движението се осъществяваше в активната и аварийната лента, а причината беше пътнотранспортно произшествие с тежкотоварен автомобил.

С цел улеснение на пътуването през почивните дни и за повишаване на безопасността, днес следобед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле от пътен възел „Симитли“ (при 376 км) до пътен възел „Кресна“ на автомагистрала „Струма“ (402 км), припомня БТА.

От АПИ допълниха, че временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес - 5 юли, ограничението ще е от 15:30 до 22:00 ч. за пътуващите в посока София.

Редактор "Екип на Петел",

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