Възстановиха маршрута на Автобус 31 А от градския транспорт на Варна
22.01.2026 / 14:23 0
снимка: Община Варна
Възстановено е обслужването на автобусна линия 31 А по утвърдения ѝ маршрут.
Припомняме, автобусите не изпълняваха курсове до кв. "Виница" заради ВиК-авария по ул. "Васил Стоилов", предаде Радио Варна.
Редактор "Екип на Петел",
