Възстановиха маршрута на Автобус 31 А от градския транспорт на Варна

снимка: Община Варна

Възстановено е обслужването на автобусна линия 31 А по утвърдения ѝ маршрут.

Припомняме, автобусите не изпълняваха курсове до кв. "Виница" заради ВиК-авария по ул. "Васил Стоилов", предаде Радио Варна.

