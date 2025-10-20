Възстановяват автобусна линия №31 по направление спирка „ЖП гара“ - спирка „Светкавица“

снимка община Варна

Във връзка с приключване на част от строително-монтажните работи по проект на „ВиК-Варна“ ООД на бул. „Осми приморски полк“ (в участъка от ул. „Арх. Манол Йорданов“ до ул. „Катя Чукова“) на 21 октомври (вторник) се възстановява обслужването на автобусна линия №31 по направление спирка „ЖП гара“ - спирка „Светкавица“ и обратно. Това става възможно след възстановяването на пътната настилка и възможността за преминаване и маневриране от автобусите на „Градски Транспорт“ ЕАД в района на спирка „Светкавица“, информират от ОП ТАСРУД.

Маршрут и разписание:

- Спирка „ЖП Гара“ до спирка „Светкавица“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. - интервал 30 минути;

- Спирка „Светкавица“ до спирка „ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. - интервал 30 минути.

Всички спирки по маршрута ще се обслужват двупосочно. Автобусите ще бъдат обозначени с допълнителни табели „31 ЖП гара - Светкавица“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!