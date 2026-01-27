Възстановяват чешмата с минерална вода до УМБАЛ "Св. Марина" във Варна

Снимка: УМБАЛ "Св. Марина"

Във връзка с 65-aта годишнина от основаването на Медицинския университет във Варна ръководството на висшето училище планира поредица от инициативи, които да засилят връзката с общността - с гражданите и гостите на града.

Съвместно с Община Варна университетът ще съдейства за обновяването на някои съществуващи и за изграждането на нови публични детски и фитнес площадки.

Като дар за варненци ще бъде възстановена за ползване и чешмата с минерална вода на границата на УМБАЛ "Света Марина". В момента университетът подготвя необходимата документация за нова регистрация на сондажа, за обновяването му и за гарантирането на качеството на водата, каза за Радио Варна ректорът на МУ-Варна, професор д-р Димитър Райков.

