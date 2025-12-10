Възстановяват надплатени суми за вода

Пиксабей

Министерство на земеделието определи цената на услугата за доставка на вода за напояване за поливен сезон 2025 и поливен сезон 2026.



Тя е утвърдена от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. Цената на гравитачно доставяната вода е 0,025 лв./куб., а за помпено доставяната вода - 0,038 лв./куб. м., предаде Парите ни.



На всички контрагенти на дружеството, които до момента са заплащали по-високата действаща цена, ще бъдат издадени кредитни известия и ще им бъдат възстановени надплатените суми, обясниха от МЗХ.



Водоползвателите, които не са заплатили цената на услугата доставка на вода за напояване, ще имат възможност да заплатят услугата по новите цени, без да им бъдат начислявани лихви за забавени плащания.



Фермерите не трябва да правят нищо, за да си възстановят парите, сключването на анексите ще стане по инициатива на „Напоителни системи". Освен вече превелите по-високата цена от 15 ст. за кубик, има и такива стопани, които не са се разплатили в очакване на решението за новата цена.

