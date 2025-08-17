Възстановяват жп линията до Пясъчево

кадър: Бтв

Започна възстановяването на жп линията до симеоновоградското село Пясъчево, където товарна композиция с 34 цистерни с дизел дерайлира и част от нея се запали.

Заради инцидента в община Симеоновград е обявено частично бедствено положение.

13 цистерни, напълно унищожени от пожара, бяха изтеглени от релсите, които в участък от 100 метра ги няма, предаде Бтв.

"Това е сложно инженерно съоръжение, трябва да възстановим земното платно, след това - горно строене, контактна мрежа и чак тогава да го пуснем", коментира Емил Симеонов, инспектор безопасност в НКЖИ.

"Има остатъчни количества дизел. Очакваме да вдигнат компрометираните цистерни с кран и да бъдат отстранени", заяви старши комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН-Хасково.

Денонощие след инцидента службите отчитат, че обстановката се нормализира.

Няма населени места с проблеми с водоснабдяването и с електрозахранването.

В Пясъчево обаче все още има страх - от спомена от огъня, озарил небето на метри от селото.

"Светло стана, като заря. Ако имаше вятър - беше страшно, неспасяемо", коментира Георги Танев.

Същото казаха и машинистите вчера. От НКЖИ отричат линията да е била опасна.

Причините за тежкия инцидент се разследват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!