Вдъхновена България обърна САЩ в исторически мач в Колодрума

trafficnews.bg

Рекордните 6000 фенове драха гърла за победата във волейболната Лига на нациите

Националният отбор по волейбол на България за мъже грабна голяма победа с 3:1 срещу САЩ в исторически мач в зала Колодрума в Пловдив. Петият успех на нашите в Лигата на нациите дойде след мощна подкрепа от близо 6000 фенове, напълнили залата, за да дерат гърла за трикольорите. Публиката създаде невероятна атмосфера, на всяка седалка имаше поставен български трибагреник и трибуните се превърнаха в море от бяло, зелено и червено. За пръв път в Колодрума имаше толкова много хора на спортно състезание. Досегашният рекорд държеше волейболната Марица, която събра 3500 зрители на мач от Шампионската лига. В първия мач за деня Иран победи Сърбия с 3:1 пред около 1000 зрители.

What a turn around??? Bulgaria 🇧🇬 now leads 2-1, trailing behind the entire set then took it from USA 🇺🇸 (21-25,25-19,25-23)!

Follow this match at https://t.co/RQp8h4Ny7A#VNLMen #InGame #BePartOfTheGame #Volleyball@BFVolley @usavolleyball pic.twitter.com/NkMWUvH31D