Вдигането на пенсионните вноски е неизбежен

Натискът на разходите неминуемо ще доведе до необходимост от увеличаване на осигурителната тежест и то именно във фонд „Пенсии“, където недостигът е най-голям. Това се казва в становище на Фискалния съвет по Бюджета на Държавното обществено осигуряване.



Разходите в бюджета на ДОО за 2026 г. се увеличават с 9% спрямо одобрените със ЗБДОО разходи за миналата година. Забелязва се забавяне на темповете на увеличение след 2023 г., но въпреки това реализираното през последните 4 години увеличение на социалните разходи, изпреварващо обичайният ръст на доходите на осигурените лица, води до задъхване на социално-осигурителната система.



Наблюдава се изпреварващ ръст на разходите (9%) спрямо заложения ръст на приходите от осигурителни вноски (8,4%), което увеличава зависимостта от дофинансиране от централния бюджет, е друг от изводите на съвета.



Според експертите съществува уравниловка във величината на получаваните пенсии (главно минималните). Не се отчита връзката принос за осигурителната система и величина на получаваната пенсия. В тази връзка Фискалният съвет препоръчва реформата в пенсионния модел да се насочи към стимулиране на развитието на втория стълб и засилване на капиталово-покривния елемент в пенсионния доход.



Подкрепяме актуализирането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с 15%, което не е променяно от 2023 г. – в условията на повишена инфлация тази мярка е необходима. Фискалният съвет препоръча промяна на законодателството, което привилегирова държавните служители, магистратите и полицаите по отношение на заплащането на личните им осигурителни вноски, което понастоящем е за сметка на бюджета, се казва още в становището.



В него се посочва, че за трета поредна година се планира увеличаване на средногодишният брой на пенсионерите в страната. През 2026 г. пенсионерите ще се увеличат с 0,3%. За втора година номиналното увеличение в средния размер на пенсиите се забавя и ще бъде 8,5%.



През 2026 г. се планира увеличение на средния размер на пенсията за един пенсионер до 541,2 евро. Като се вземе предвид очакваната инфлация реалният ръст на пенсионния доход възлиза на 4,8% (при 7,9% за 2025г.). През 2020г. средният размер на пенсията бе 40% от средноосигурителния доход, а през 2025г. е 53,4% (за 2026г. няма данни!). Темпът на нарастване през периода 2020-2023г. е изключително ускорен в резултат на мерките за повишаване на пенсионните доходи, но след това се задържа около 53-54%.За 2026 г. се предвижда отново значително повишаване на пенсиите.

То ще бъде реализирано чрез прилагането на швейцарското правило. Вследствие на високия темп на инфлация и бързото нарастване на средния осигурителен доход, швейцарското правило гарантира висок темп на нарастване на пенсиите. Ускореният темп на нарастване на пенсиите през последните години се дължи на няколко основни фактора. То започна с добавките като антикризисна мярка по време на пандемията. Впоследствие тези добавки бяха повишени, а еднократната мярка всъщност беше трансформирана в постоянна чрез интегрирането им в самите пенсии. Допълнително увеличение беше реализирано с оглед политиката, установена през 2021 г. за поддържане на минимална пенсия, която е по-висока от прага на бедност. Реализира се и повишаване на максималната пенсия до 3 400 лв., при което тя се изравни с максималния осигурителен доход.





Политика по разходите



През 2026г. планираните разходи на социално-осигурителната система възлизат на 15 259,5 млн. евро, което е с 1 256 млн. евро повече от плана за 2025г. (ръст от 9%). Бюджетът на ДОО за 2026г. достига 28,2% от всички разходи в консолидираната фискална програма.



Разходи за пенсии



Номиналният размер на планираните разходи за пенсии за 2026 г. е 13 423 млн. евро спрямо 12 325 млн. евро в бюджета за 2025г. Най-голямо увеличение се планира именно при тях. Те нарастват с 1 098 млн. евро, което е ръст от 9%. За шеста поредна година се планира сериозен ръст в разходите за пенсии.

Поради изпреварващия растеж спрямо номиналния ръст на БВП се наблюдава нарастване на дела на разходите за пенсии като % от БВП – от 9,3% през 2022 до 11,2% през 2025 и 2026г. Ръстът на пенсионните разходи се обуславя предимно от номиналното увеличение на размера на пенсиите, тъй като броят на пенсионерите се очаква да се увеличи само с 0,3%.

