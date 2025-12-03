Вдигат двойно цената за риболов за 2026 година

Булфото

През 2026 г. билетът за любителски риболов за една година ще струва 50, а не 25 лева, каза за БТА директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Николай Георгиев. По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията.

По новата тарифа за административните такси и услуги на ИАРА се работи от близо две години, допълни Георгиев. Той подчерта, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година.

Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента.

Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет, посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.

Той посочи още, че най-сериозните постъпления в бюджета са от любителските риболовни билети.

„В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс“, коментира Георгиев.

И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.

Георгиев изрази задоволство, че с подкрепата на държавата всички служебни автомобили на Агенцията вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди. Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление, допълни директорът на ИАРА.

Таксите и разрешителните за стопански риболов скачат

Постигането на тези правомощия бе дълъг процес, но вече е завършен, посочи Георгиев. По думите му в края на ноември е приключило оборудването на последните автомобили на Агенцията и всички 40 брандирани автомобили имат звуков и светлинен сигнал.

Служителите, които ще използват специален режим на движение по пътищата, преминаха курс за обучение в академиите на МВР в страната, допълни Георгиев. По думите му са подготвени 150 души, които са с инспекторски функции.

