Вдигат нивото на водата в язовир "Николово"

Кадър Русе Медиа

Междуведомствена комисия към Община Русе взе решение за повишаване на водното ниво на язовир Николово с 50 сантиметра, за да се спаси екосистемата на водоема и да се осигурят условия за гребните спортове. Решението е взето по време на заседание в местната администрация в понеделник, съобщават от "Русе Медиа".

За постигане на необходимия обем ще бъдат добавени нови 105 000 кубични метра вода. Източването на язовира се преустановява незабавно, а коритото на река Сараджийска отново ще бъде насочено към водоема, за да се гарантира постоянен приток на водни маси.

"Резултатът е определен като максимално позитивен, тъй като ще се даде възможност на спортистите да тренират гребни спортове спокойно и ще се спасят живите организми" – посочи кметът на Община Русе Пенчо Милков.

За подобряване на кислородния баланс във водата вече са осигурени два мощни аератора. Допълнително местната власт е заявила специализирана машина за косене на тръстика от екоинспекцията, която се съхранява в резерват "Сребърна". Техниката ще бъде използвана за почистване на опашката на язовира, което ще освободи допълнителна водна площ. Очаква се в разчистването да се включат и самите състезатели по гребане, пише dunavmost.com.

Проблемът с реконструкцията на дигата вече се разглежда отделно от въпроса за водното ниво. До момента държавата е отпуснала над 511 000 евро за проекта, но сумата е недостатъчна за цялостното му завършване.

Първоначалните притеснения за висока сложност на ремонта са отпаднали, след като техническите изследвания са доказали, че основната част на съоръжението е здрава. Проектът предвижда премахване на съществуващия асфалтов пласт и укрепване на сухия откос с ломен камък. Вероятно ще се наложи и изместване на преминаващия отдолу водопровод, преди да бъде възстановено пътното покритие на повърхността.

Обществената поръчка за избор на проектант и изпълнител е стартирана на 20 ноември миналата година. На 20 февруари 2026 година Агенцията за обществени поръчки е върнала документацията с препоръки за корекции в кадастралните номера на парцелите.

От общинската администрация уточняват, че посочените първоначално номера са били верни към момента на подаване, но се е наложило актуализирането им спрямо новата номерация. Точната сума, необходима за финализиране на ремонта, ще стане ясна едва след окончателното приключване на процедурата и изготвянето на техническия проект.

Редактор "Екип на Петел",

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