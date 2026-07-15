Вдигат охраната на хижа "Петрохан"

кадър: Нова тв, архив

Прокуратурата преустановява полицейската охрана на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица по досъдебното производство за смъртта на шест човека на тези места.

Охрана беше осигурена за запазване на местопроизшествията и обезпечаване на извършваните действия по разследването.

С оглед етапа на разследването, необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала, съобщават от Апелативната прокуратура. Наследниците на собствениците на имота са уведомени, предаде Нова телевизия.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

Редактор "Екип на Петел",

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