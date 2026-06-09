Вдигат пенсиите от миналата година със 7,8%

Булфото

Новите пенсионери остават без КОВИД добавки

Пенсиите, които са отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8% от 1 юли по Швейцарското правило, съобщават от БНР. Решението беше взето на заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), който по закон определя окончателните параметри в рамките на предвидения за годината бюджет.

Равно третиране за възрастните хора

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова предложи същият процент на увеличение да се приложи и за социалната пенсия за старост. По думите ѝ това ще гарантира справедлив подход към всички групи.

"По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии" – заяви Наталия Ефремова.

Формулата остава непроменена

Социалният министър обяви изрично, че няма да предлага промени във формулата за изчисляване на парите за старост през следващата година и ще настоява за запазването на Швейцарското правило.

В същото време стана ясно, че гражданите, които ще излязат в заслужен отдих след 1 юли тази година, няма да получават към пенсиите си допълнителните суми, въведени по време на пандемията.

Реформа в осигурителната система

Според разчетите спирането на тези плащания ще донесе финансова оптимизация, но социалното министерство не разглежда мярката като стандартно ограничаване на разходите.

"Спестяванията са в размер на около 13 милиона евро, но тук не говорим за спестявания. Тук говорим категорично за изправяне на функцията, която има една осигурителна система. Там и изчисленията във формулата не могат да включват допълнителни добавки, които са функция на социалната система" – допълни Наталия Ефремова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!