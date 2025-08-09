реклама

Вдигат пенсиите в евро

09.08.2025 / 13:38 0

Пиксабей

С въвеждането на еврото от началото на следващата година пенсиите и обезщетенията, изплащани от НОИ, ще се извършват в единната европейска валута, но стойността им няма да се промени. Това каза пред БНР Любомира Язаджиева, директор на дирекция "Пенсии" в Осигурителния институт.

НОИ предоставя възможност на всеки, който поиска да види каква ще бъде сумата на пенсията или обезщетението му в евро от първи януари 2026 година. Предвидено е тази услуга да бъде достъпна и чрез електронните услуги на института. 

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута, обясни Любомира Язаджиева.

"Една от стъпките е да се даде предварителна информация".

Тя обясни какво е правилото за превалутиране при изплащане на заплати, пенсии и обезщетения.

"То е заложено в Закона за въвеждане на еврото. Официалният валутен курс не се съкращава. Прилага се пълен размер на този фиксиран курс. 

При пенсиите и обезщетенията закръгляването се прави в полза на гражданите - винаги нагоре, т.е се дава един евроцент на лицата". 

Превалутирането на пенсии, добавки и обезщетения ще се извърши автоматично, посочи още Любомира Язаджиева. 

"Не е необходимо да се ходи нито в НОИ, нито в банките".

Средната пенсия почти се утрои за 10 години

Тя обясни, че са преработени всички информационни системи, които показват сумите в лева, така че от първи януари да работят в евро. 

Стараем се да даваме информация и на хартиен носител, освен онлайн и чрез медиите, добави Язаджиева. 

"В листовка са посочени основните неща, които трябва да се знаят".

 

Серж (преди 27 секунди)
Рейтинг: 220687 | Одобрение: 44007
Ще ни дават по един евроцент и за 10 години ще ни утроят пенсите...Хайде кач ордан!...Гняв

