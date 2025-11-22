Вдигат въздушната линейка за пострадал мъж, паднал от голяма височина
Пациент, пострадал след падане от голяма височина, ще бъде транспортиран със специализиран медицински хеликоптер от авиобаза „Безмер” край Ямбол до болница „Пирогов” в София. За случая съобщиха от областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон” в Ямбол.
Пострадалият е на 49 години и вследствие на инцидента е с фрактура на лумбален прешлен. След направена образна диагностика и консултация с неврохирург, той ще бъде транспортиран с въздушна линейка за лечение в Клиниката по неврохирургия в „Пирогов“, посочиха от ямболската болница.
Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз“.
Пациентът ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза „Безмер“, където се очаква да кацне специализираният медицински хеликоптер.
Системата за спешна медицинска помощ по въздуха беше задействана за първи път в Ямбол в средата на септември, заради пострадал 63-годишен мъж. Той постъпи в спешното отделение на областната болница с ампутирана ръка, вследствие на инцидент при рязане на дърва, предаде БТА.
