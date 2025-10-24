Вдигат вдовишките добавки към пенсиите

Пиксабей

С първия бюджет в евро вероятно ще направят промени в пенсиите и осигурителните прагове. Все още от Министерство на финансите не са обявили параметрите на проекта за бюджет за 2026 г., но има някои основни неща, за които са единодушни повечето експерти и представители на управляващите, пише Труд.

Почти е сигурно, че ще отпадне ковид добавката за новите пенсии. Добавката от 60 лв. към пенсиите беше дадена по време на ковид кризата и досега се прибавя и към новите пенсии. Идеята е тя да бъде премахната само за новите пенсии, а хората, които вече са я получили, да продължат да я взимат. Така ще се окаже, че едни пенсионери имат по-големи права от други, тоест едни пенсионери получават допълнителна сума към пенсиите си, а други не. За старите пенсии ковид добавката от 60 лв. ще остане, за да не бъдат намалявани пенсии.

Другото сигурно е, че поне засега няма да бъде увеличавана възрастта за пенсиониране. Причината за това е, че и в момента в Кодекса за социално осигуряване има действащ график за постепенно вдигане на възрастта за получаване на пенсия, докато през 2037 г. стане 65 години и за мъжете и за жените. Тоест дотогава ще действа настоящата схема за вдигане на възрастта за пенсия, а след това може да бъдат обсъждани последващи увеличения.

Може да бъде увеличена вдовишката добавка към пенсиите с бюджета за 2026 г. Това беше обявено неотдавна лично от премиера Росен Желязков в приветствие към пенсионерите на Международния ден на възрастните хора. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг - от 30% на 35%, обяви тогава премиерът.

Вдовишката добавка беше увеличена от 26,5 на 30 на сто от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше променяна. По последни данни на НОИ, които са за първото тримесечие на тази година, вдовишки добавки получават 667 359 пенсионери. Увеличението на вдовишките добавки ще повиши получаваните от тези хора суми. Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Вдовишката добавка не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Една от мерките за увеличение на приходите в държавния бюджет със сигурност ще бъде борбата със сивата икономика. “Една четвърт от икономиката на България е сива и това е изключително високо ниво”, коментира неотдавна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Според него именно тук са най-големите резерви за по-големи приходи и в пенсионната система, както и от данъци в бюджета.

Приемането на бюджета за 2026 г. може да донесе и други промени в пенсионния модел. Преди няколко месеца парламентът възложи на изпълнителната власт да бъде подготвена пътна карта за пенсионна реформа. Целта е да бъдат разписани промени за пенсиите, които да бъдат правени в продължение на няколко години. В пътната карта вероятно ще бъде включено въвеждането на мултифондовете при управление на парите на осигурените за втора пенсия. За това настояват от частните пенсионни дружества от години. Идеята е по-свободно да бъдат управлявани парите за пенсии в универсалните пенсионни фондове. Тоест парите ще може да бъдат инвестирани по-рисково с възможност да бъде постигната по-висока доходност. Но при сривове на капиталовите пазари по света и загубите от управление на парите ще бъдат по-големи.

Идеята е към всеки универсален пенсионен фонд да бъдат създадени три мултифонда с различно ниво на риск. Парите на младите хора да влизат в мултифонда, който управлява средствата по-рисково, за хората на средна възраст парите да влизат в балансиран мултифонд, а средствата на хората, на които остават няколко години до пенсия, да бъдат управлявани от консервативен мултифонд с най-малък риск. Такива промени ще развържат ръцете на пенсионните фондове, но дали ще бъде постигната по-висока доходност при управление на парите за пенсия ще зависи и от състоянието на капиталовите пазари.

