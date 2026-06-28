Вдигнаха хеликоптер за 14-годишно дете, колабирало на връх Ботев

Снимка Фейсбук, ЦСМПВ

14-годишно дете е било спасено с медицински хеликоптер, след като е получило изтощение на връх Ботев в събота, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

По първоначални данни причината за инцидента е вероятна хипогликемия или колапс. На детето е оказана спешна медицинска помощ на място.

Следобед пострадалото е транспортирано с въздушната линейка от района на заслона (спалнята) на връх Ботев до лечебно заведение в София. Към момента на транспортирането детето е било в добро състояние, уточниха от Планинската спасителна служба.

Блиц уточнява, че това не е единственият инцидент с дете от последните часове.

Дете и баща му са пострадали при инцидент с атракционна люлка по време на традиционния панаир в Антоново. Сигнал за случилото се е подаден късно снощи, като информацията е потвърдена от кмета на града Хайредин Мехмедов и Областната дирекция на МВР в Търговище.

По първоначални данни пострадалите са 42-годишен мъж и 9-годишно дете, които са били на гости на свои близки за панаирните дни. По време на движението на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. В резултат двамата са паднали от около два метра височина. Няма други пострадали.

На място екипи на пожарната в Антоново са съдействали на Спешна помощ при транспортирането на ранените, съобщи директорът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Михаил Михайлов.

Атракционът е спрял работа веднага след инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от ОД на МВР – Търговище.

Редактор "Екип на Петел",

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