Вдигнаха и дронове заради изчезналата туристка в Пирин

кадър: Петел, илюстративен

Дронове, хеликоптер и планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала туристка в Пирин, съобщиха от отряда на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК) в Банско.

Сигнал до планинските спасители е подаден снощи в 21:21 часа, съобщиха от ПСС – Банско. В ранните часове на деня отрядът в планинския град е започнал действия по издирване на жената с дронове.

Сутринта беше мъгливо, веднага щом се разсея мъглата с дронове облетяхме района, но без резултат, каза дежурният в ПСС – Банско, предаде БТА. В издирването са включени и екипи, които обхождат района. В момента в издирването се е включил и хеликоптер, посочиха от отряда в Банско.

По-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.

Редактор "Екип на Петел",

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