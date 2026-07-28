Вдигнаха въздушна линейка за мъж, пострадал при катастрофа в Старозагорско

Снимка: Булфото

Мъж е пострадал при катастрофа на пътя между старозагорските села Опан и Венец и е транспортиран с въздушна линейка, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

Сигналът за инцидента е получен в 14:41 ч. днес.

По първоначална информация на пътя между селата Опан и Венец е самокатастрофирал лек автомобил "Опел".

Пострадал е шофьорът, който е транспортиран в болница с въздушна линейка. В автомобила е пътувала и жена, която не е пострадала, информират от полицията.

Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33-ма души, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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