Вдигнаха въздушна линейка за мъж, пострадал при катастрофа в Старозагорско
Снимка: Булфото
Мъж е пострадал при катастрофа на пътя между старозагорските села Опан и Венец и е транспортиран с въздушна линейка, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.
Сигналът за инцидента е получен в 14:41 ч. днес.
По първоначална информация на пътя между селата Опан и Венец е самокатастрофирал лек автомобил "Опел".
Пострадал е шофьорът, който е транспортиран в болница с въздушна линейка. В автомобила е пътувала и жена, която не е пострадала, информират от полицията.
Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33-ма души, припомня БТА.
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