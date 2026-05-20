Вдигнаха въздушната линейка за транспортиране на пациентка от Видин до София

Снимка Фейсбук, ЦСМПВ

Въздушната линейка с нова спешна мисия.

Медицински хеликоптер използва днес вертолетната площадка към МБАЛ „Света Петка“ във Видин за спешно транспортиране на пациентка до специализирано лечебно заведение в София, съобщиха от болницата.

Жената е била в тежко състояние с остра дихателна недостатъчност и е имала нужда от продължително лечение в специализирана клиника. Благодарение на бързата реакция и добрата координация между медицинските екипи е осигурено навременното ѝ транспортиране по въздух, пише Блиц.

От лечебното заведение посочват, че случаят отново показва значението на изградената вертолетна площадка към МБАЛ „Света Петка“ за Видин и целия Северозападен регион.

Възможността медицински хеликоптер да каца непосредствено до болницата съкращава времето за реакция при тежки и животозастрашаващи състояния и позволява по-бърз достъп на пациентите до високоспециализирана медицинска помощ.

Подобни въздушни медицински мисии са ключови при случаи, при които времето е решаващ фактор за състоянието на пациента и успешното лечение. Създадената инфраструктура дава възможност за по-бързо прехвърляне към лечебни заведения с необходимия капацитет и специализирани екипи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!