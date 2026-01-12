Вдигнаха въздушната линейка заради 50-годишен мъж с кръвоизлив от Силистра

Снимка: МБАЛ - Силистра

50-годишен пациент със субарахноидален кръвоизлив, хоспитализиран в ОАИЛ на МБАЛ – Силистра, беше успешно транспортиран днес с въздушен медицински транспорт до една от софийските болници за високоспециализирано лечение. Това съобщават от болничното заведение в крайдунавския град.

Трансферът е осъществен благодарение на д-р Павлин Павлов – началник на ОНБ, лекари от МБАЛ – Силистра, както и с участието на проф. д-р Младенов и специализиран медицински екип. Въздушният транспорт позволи бързо и безопасно придвижване на пациента в критичен момент, въпреки лошите метеорологични условия, добавят още от МБАЛ - Силистра.

Своевременната организация и добрата координация между двата екипа - в Силистра и София, осигуриха възможност за навременна медицинска помощ на най-високо ниво.

