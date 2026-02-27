Вдигнаха въздушната линейка заради 8-месечно бебе и 91-годишна жена

Снимка: ЦСМПВ

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани днес с въздушна линейка. Това съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

В координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха бе получен първият сигнал от МБАЛ "Иван Скендеров" – Гоце Делчев за бебе на 8-месечна възраст, в тежко състояние.

Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха (РБСМПВ) – София са се отзовали на сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина".

Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.

В същото време е подаден втори сигнал към КЦ на ЦСМПВ от спешното отделение на МБАЛ „Иван Селимински“ в Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент.

Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена от МБАЛ „Иван Селимински“ до УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където е приета и оставена за лечение.

