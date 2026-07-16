Вдигнаха заплатите на служителите в "Градски транспорт" - Варна

Снимка Община Варна

Заплатите на служителите в „Градски транспорт“ ЕАД ще бъдат увеличени с 5% от 1 август. Това беше договорено на среща между кмета на Варна Благомир Коцев и президента на КНСБ Пламен Димитров. В разговорите участваха още заместник-кметът Кирил Симеонов, областният координатор на КНСБ за Варна Ана Ковачева и председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Павлина Николова.

Кметът посочи, че общините работят в условията на липса на приет държавен и общински бюджет и сериозен инфлационен натиск, поради което средствата нужни за издръжката на града са нараснали. Въпреки това последователно подкрепяме усилията за подобряване на условията на труд в сектора и търсим решения в подкрепа на служителите в общинското транспортно дружество, допълни кметът.

По думите му Община Варна ще търси възможности за осигуряване на средства за увеличение на възнагражденията и в други направления.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че възнагражденията на работещите в „Градски транспорт“ – Варна вече бяха увеличени с 5% в началото на 2026 г., а с договореното ново увеличение общият ръст за годината достига 10%. По думите му заплатите на водачите във Варна вече догонват нивата на възнагражденията в София, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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