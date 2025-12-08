Вдигнаха знамето на най-големия военен кораб строен някога в България

Булфото

Новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб

Министър Атанас Запряно присъства на военен ритуал по тържественото вдигане на военноморския флаг на Република България на новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб "Храбри".

