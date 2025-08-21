Вдовицата на падналия мъж от блока без тераси: Това е престъпление

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Преди 10 дни мъж на 80-години пада от терасата на жилището си в Свищов и умира. Балконът е оставен без никакви парапети, като част от саниране с европейски средства. Строителната фирма обаче го оставила бе обезопасяване поне два месеца, като оправдението е, че не са им преведени средства и затова са спрели работа по проекта, разказа в репортаж от мястото Нова телевизия.

„Да бъдат оставени терасите без парапети за мен е престъпление”, това заяви вдовицата на загиналия мъж.

Кметът на Свищов Генчо Генчев коментира случая и заяви, че фирмата ще понесе санкции. Той обаче не можа да посочи нито размера на глобите, нито пък да каже, кога санирането ще приключи и терасите ще бъдат снабдени с нови парапети.

