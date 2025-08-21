реклама

Вдовицата на падналия мъж от блока без тераси: Това е престъпление

21.08.2025 / 09:05 3

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Преди 10 дни мъж на 80-години пада от терасата на жилището си в Свищов и умира. Балконът е оставен без никакви парапети, като част от саниране с европейски средства. Строителната фирма обаче го оставила бе обезопасяване поне два месеца, като оправдението е, че не са им преведени средства и затова са спрели работа по проекта, разказа в репортаж от мястото Нова телевизия.

„Да бъдат оставени терасите без парапети за мен е престъпление”, това заяви вдовицата на загиналия мъж.

Кметът на Свищов Генчо Генчев коментира случая и заяви, че фирмата ще понесе санкции. Той обаче не можа да посочи нито размера на глобите, нито пък да каже, кога санирането ще приключи и терасите ще бъдат снабдени с нови парапети.

 

1
0
kris (преди 36 минути)
Рейтинг: 496565 | Одобрение: 90860
Хубава работа, ама сиганска.....! Редно е фирмата да плати и  обезпечи роднините на починалия....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
gospodin (преди 41 минути)
Рейтинг: 10405 | Одобрение: -1180
направо в затвора... това е като да оставиш асансьора на последния етаж, но да махнеш вратите или да ги оставиш отключени...
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 138447 | Одобрение: 15617
Парапетите уж са ги предали на вторични ,а може и да са ги монтирали на други блокове за нови,тая фирма имала договор за санирането на осем блока!!!;)Ухилен:devil:

