Вдовицата на убития от клон мъж: Те го убиха, ще ги съдя до последно

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

„Те убиха мъжа ми, ще ги съдя до последно!”, това каза пред Нова телевизия съпругата на загиналия след падане на голям клон от дърво в Пловдив. Елена Богутлиева коментира, че както гражданите са санкционирани, когато не си платят данъците, така и тя ще иска местната власт да си понесе отговорността за смъртта на съпруга ѝ.

„Те го убиха, убиха го със своята небрежност. И не ми е за парите, ако спечеля делото, сигурно половината ще ги дам за благотворителност”, заяви тя. Според нея и нейни близки, мястото е било опасно от много време преди фаталния инцидент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!