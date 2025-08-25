Вдовицата на убития от клон мъж: Те го убиха, ще ги съдя до последно
„Те убиха мъжа ми, ще ги съдя до последно!”, това каза пред Нова телевизия съпругата на загиналия след падане на голям клон от дърво в Пловдив. Елена Богутлиева коментира, че както гражданите са санкционирани, когато не си платят данъците, така и тя ще иска местната власт да си понесе отговорността за смъртта на съпруга ѝ.
„Те го убиха, убиха го със своята небрежност. И не ми е за парите, ако спечеля делото, сигурно половината ще ги дам за благотворителност”, заяви тя. Според нея и нейни близки, мястото е било опасно от много време преди фаталния инцидент.
