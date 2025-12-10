Вече 40 души са задържани на протеста в София

кадър: БНТ

Мащабни протести срещу властта. В столицата демонстрацията се проведе в Триъгълника на властта и пред БНБ с основно искане оставка на правителството.

Над 30 души са задържани, като в някои от тях са намерени нож, бокс и бомбички, съобщиха от СДВР за БНТ.

В 21.20 часа протестът официално приключи.

По-голяма част от протестиращите се разотидоха. Част от тях блокираха за кратко движението на Орлов мост. Всеки момент се очаква и брифинг на столичната полиция.

Отново се появиха група маскирани младежи в центъра на София. Те се отправиха към "Орлов мост", а след това и към централата на ДПС.

"Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", посочи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.

Искам да благодаря на мирно протестиращите граждани, каза още той.

По неговите думи са задържани около 40 души по време провелия се по-рано протест в центъра на София.

Не успяха да стигнат дотам заради плътния полицейски кордон. Проехтяха бомбички и имаше отново запелени контейнери.

