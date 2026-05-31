Вече 60 години Ветка първа посреща бебетата в село Василовци

В навечерието на деня, в който празнуваме децата, историята е за човек, който вече 60 години ги посреща първи на този свят.

Жената, която носи в себе си биографията на хиляди начала, е акушерът на село Василовци Виолета Георгиева. За хората в селото тя е „Ветка, леля Ветка, баба Ветка, кака Ветка“.

„И „майче“, и всичко ѝ казвам, защото тя ни е майка на всички – абсолютно“, каза Албена Ангелова, жител на село Василовци.

Виолета започва като акушер в родното си село, впоследствие и като медицинска сестра. 60 години по-късно децата, поети от ръцете ѝ, вече водят внуците си при нея.

„Щастлива съм! Работи ми се!“, каза за бТВ Виолета Георгиева, акушер и медицинска сестра.

Многобройните обучения, концентрацията и сетивността ѝ помагат да различава и да „хваща“ навреме и дълбоко скрити проблеми. Такъв е случаят с особеното дишане на 1-месечно бебе, което тя незабавно праща в болница въпреки твърдението на майка му, че е напълно здраво.

Лекарите откриват сериозен проблем и му връщат живота обратно. Това се случва преди 30 години, а тя още пази благодарственото писмо от родителите му.

„За нас тя е Бог! Правим ѝ поклон, целуваме ѝ ръка! Това е детенцето, което съм спасила“, чете Виолета Георгиева.

Като човек, който цял живот е в началото на детството, Виолета Георгиева отправя пожелание по повод Деня на детето.

„Да се раждат много дечица, да се множат и да са живи и здрави!“, казва тя.

