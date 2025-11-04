Вече минават Дунав мост пеша с куфарите

Кадър Ютуб

Пешеходци с куфари и влак – как пътуващите заобикалят затварянето на Дунав мост

Точно в 9:00 часа тази сутрин движението по Дунав мост при Русе беше спряно в двете посоки заради продължаващия основен ремонт. Докато шофьорите търсят алтернативни маршрути или чакат отварянето вечерта, някои предприемчиви пътници решиха да преминат пеша по моста с куфарите си, предаде Русе Медиа.

Напрежение нямаше, тъй като затварянето беше обявено месец предварително и хората успяха да планират пътуванията си. Ограничението за леките автомобили ще продължи 12 часа - до 21:00 часа вечерта, а за тежкотоварните превозни средства - 24 часа, до 9:00 часа утре сутринта.

Мостът между България и Румъния беше затворен заради основния ремонт, който се извършва от българска страна. Цялостното спиране на трафика се наложи заради полагането на бетон, който трябва да съедини фугата между два участъка. Няколко бетоновоза от сутринта започнаха изливането на бетоновата смес, като технологично се изискват около 12 часа за стягането ѝ, без да има вибрации по съоръжението.

Десет екипа на полицията регулират трафика, като тировете се спират още в Бяла за поетапно пропускане. За да няма струпване на камиони, подобни мерки са въведени и в съседните области.

Ранни полети и разходка в Букурещ

Шофьорите, които пътуват до летището в Букурещ, споделиха, че минават сутринта, въпреки че някои от полетите са в следобедните часове. Те планират да използват по-ранното пристигане в румънската столица за разходка из града.

Сутринта преди затварянето бързаха да минат и водачи на лекотоварни автомобили, които доставят товари и пратки. Част от тях планират да изчакат пускането на движението в 21:00 часа, а други ще използват маршрута през Силистра.

Пеша с куфари и влак като алтернатива

Най-необичайното решение обаче взеха няколко ентусиасти, които избраха да преминат пеша по моста с куфарите си. Докато автомобилите чакат, те просто вървят по пешеходната алея на съоръжението.

Други пътници решиха да ползват влака, тъй като железопътната линия между България и Румъния не беше затворена. Това се оказа удобна алтернатива за хората, които не искат да чакат или да търсят обходни маршрути.

Очаква се движението по моста да бъде възстановено за леките автомобили в 21:00 часа вечерта, а за тежкотоварните превозни средства - утре сутринта в 9:00 часа.

