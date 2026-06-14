Вече можем да запазим онлайн час за кръводаряване

Снимка: Булфото

В Световния ден на кръводарителя – нова функция на сайта на Националния кръвен център. Онлайн резервация за кръводаряване вече е достъпна, предава БНТ. А целта – желаещите да спасят живот да не чакат на опашка за кръводаряване.

Виктор Райчев дарява кръв 3 пъти годишно. Свикнал е с опашките в Националния кръвен център.

„Това, което пише там, на таблото, е между 30 и 40 минути и обикновено е в този диапазон“, каза той.

Научи от екипа на БНТ, че вече може да резервира час за кръводаряване през сайта на Националния център.

„Ще се пести доста време с опашките, така че - да, ще бъде добре за мен“, заяви кръводарителят.

Резервацията отнема по-малко от 5 минути. Въвежда се електронна поща, на която пристига линк за потвърждение на часа. Получава се и номер, който се предоставя на регистратурата в кръвния център.

„Когато човек дойде с номер, ще бъде обслужен на момента и ще влезе в опашката с уречения си час“, каза Николай Петров, началник на отдел в НЦТХ.

В кръвния център работа са започнали 2 нови медицински сестри. За да възстанови обичайното си работно време с дарители обаче, кръвният център търси още 8 сестри.

Редактор "Екип на Петел",

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