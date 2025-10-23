Вече няма смисъл да сменяме часа на Димитровден

Пиксабей

В неделя връщаме стрелките с час назад - практика, която многократно е доказана за вредна

В неделя, в 4 часа сутринта, отново ще върнем часовника с един час назад, за да се върнем към зимното (астрономическото) време. Една бърза дейност, която с дни след това се коментира трябва ли или не да бъде прекратена завинаги.

През 2018 г. Европейската комисия предложи директива, с чието приемана следва да се прекрати смяната на часа, като държавите следва да изберат постоянно лятно или постоянно зимно време да прилагат. Последва и решение смяната на времето да бъде прекратена, но така или иначе и до ден днешен това не е факт, а и на практика официално и крайно решение кое време точно да бъде използвано няма. Разбира се, в немалка степан пандемията от Ковид и последвалата война в Украйна наложиха пред Европа да взима други приоритетни решения, но преди ден испанският премиер Педро Санчес отново постави темата на двевен ред, като посочи, че правителството му планира да предложи премахване на смяната на времето в ЕС, предава dnes.bg.

Предложението на Санчес

Във видеоклип, публикуван в социалната медия, Санчес твърди, че „смяната на часовника два пъти годишно вече няма смисъл“, тъй като „не допринася за пестене на енергия и има отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората“.

Санчес заяви, че предложението му, което ще представи в понеделник, е да се сложи край на тази практика през 2026 г.

"Смяната на часовника два пъти годишно вече няма смисъл. Тя едва помага за пестене на енергия и има отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората. Поради тази причина днес испанското правителство ще предложи на ЕС да се прекратят сезонните промени на часовото време в рамките на Енергийния съвет и ще поиска активирането на компетентния механизъм за преглед", се казва в публикацията на испанския премиер в X.

У нас смяната на времето е въведена официално през 1979 г. с решение на Министерския съвет и оттогава часовниците се местят редовно всяка пролет и есен. Според последната директива на ЕС, която влезе в сила през 2001 г., всички държави-членки преминават към лятно часово време в последната неделя на март, и се връщат към стандартно ("зимно") време в последната неделя на октомври.

Какво часово време предпочитат европейците?

Всички държави-членки на ЕС към момента използват смяна на часовото време (лятно и зимно) според директивата. Само няколко държави в Европа са преминали към постоянно време – Турция, Русия и Беларус. Днес руснаците живеят целогодишно по зимното часово време, а нашите южни съседи турците – по лятното.

Жителите на ЕС са категорични – в допитване от 2018 г. сред 4,6 млн. участници 84 % подкрепиха премахване на смяната на времето. В глобалната анкета преди 7 години повечето европейци пожелаха за постоянен да остане летния часови режим. Но единодушие няма.

Подобно глобално проучване за предпочитаното постоянно време не е правено от 2018 година и е трудно да се каже дали има сериозна промяна в настроенията на европейците. Като цяло обаче може да се посочи тенденция, че в северните европейски държави предпочитанията са към зимното часово време, а в южните – към лятното.

Според проучването от 2018 година например, над 79% от португалците категорично настояват лятното часово време да остане за постоянно. Подобна е картината и в Кипър, където 73% от хората искат лятното време. Голяма подкрепа за лятното време има и в Полша – 72% от анкетираните. Макар и с по-малка подкрепа, повечето от испанците, французите и италианците също предпочитат лятното часово време.

На обратния полюс са Финландия, Швеция и Дания, които предпочитат зимното часово време. За много държави пък няма официални резултати или ясно изразена подкрепа за зимното или лятното часово време.

Що се отнася до България, според анкета от 2018 година, 48 % от българите предпочитат зимното време, а 32 % – лятното. Като туристическа страна обаче, в сектор туризъм изразиха категорично мнение, че лятното часово време у нас трябва да остане постоянно. По-голямата част от бизнеса също застана тогава зад лятното часово време.

Единен европейски избор – мисията (не)възможна

До крайно единно решение кое часово време да се използва ще се стигне трудно. Причината – различните естествени нужди на живеещите в северната и южната част на Европа. В скандинавските държави например, където светлината през деня през зимата е буквално няколко часа, сериозната подкрепа за зимното часово време се дължи най-вече на желанието на по-ранно разсъмване сутрин. Южноевропейските държави, и особено тези, които развиват морски летен туризъм, настояват за лятното часово време заради по-дългия ден през лятото и повечето възможности, които предоставя дневната светлина. Това прави компромисът и съгласието от всички държави в ЕС почти невъзможен.

Възможно ли е решение, което да задоволява всички страни?

Чисто хипотетично – да, възможно е всяка държава да направи самостоятелен избор кое часово време да предпочете. Но ако бъде взето подобно решение, то ще постави страните пред доста затруднения. Ако например Финландия е на UTC+2 (зимно), а Естония и Латвия изберат UTC+3 (лятно), ще се появят разлики между съседни страни с една часова зона днес. Това би затруднило транспорт, търговия, работа на гранични работници, авиацията и изобщо координация на европейските мрежи.

Има и друго предложение от експерти, което може да бъде някакъв сравнително компромисен вариант - ЕС да се раздели на няколко "часови блока", където държавите с близка география и икономическа връзка избират еднакво време.

Например:

Северен блок (Скандинавия, Балтика): стандартно (зимно) време (UTC+2)

Централен блок (Централна и Източна Европа): или зимно, или лятно време

Южен блок (Балкани, Средиземноморие): лятно време (UTC+3)

Разбира се, за подобно решение се изисква политическо координиране, каквото засега няма. А дали скоро ще има крайно решение за смяната на стрелките предстои да видим. Засега сигурно е едно – в неделя сутрин, в 4 часа сутринта, въртим часовника с един час назад. А в последната неделя на март отново ще се върнем към лятното часово време.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!