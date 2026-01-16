Вече пет държави са изпратили военни в Гренландия

снимка: Пиксабей

Без сближаване на позициите приключиха разговорите във Вашингтон за Гренландия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не се отказва от идеята си да поеме контрола върху арктическия остров.

Датският външен министър заяви, че между Копенхаген и Вашингтон все още има "фундаментални различия". Двете страни обаче се договориха да създадат работна група, която да намери решение на противоречията.

Вече пет държави, съюзници на Дания в НАТО, решиха да изпратят свои военни в Гренландия, за да демонстрират, че островът е добре защитен и няма проблеми със сигурността. Това са Германия, Швеция, Норвегия, Франция, Нидерландия.

По-рано Русия изрази сериозна загриженост от засиленото военно присъствие на НАТО в Гренландия, след като съюзниците обявиха изпращането на допълнителни сили в Арктика, предаде bgonair.bg.

От руското посолство в Брюксел заявиха, че Алиансът поема по пътя на ускорена милитаризация на Севера, вместо да търси диалог в рамките на съществуващи международни формати, като Арктическия съвет.

Според Москва, НАТО използва изявленията от Вашингтон относно бъдещето на Гренландия като претекст за прокарване на антируска и антикитайска линия.

