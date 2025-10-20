Вече съществува "универсален бъбрек" за всяка кръвна група

Снимка Пиксабей

Близо сме до ключов пробив в бъбречната трансплантация - възможността за трансплантация на органи от донори с различни кръвни групи.

Това би могло значително да съкрати времето за чакане и да спаси животи.

"Универсален" бъбрек създаде екип от учени от Канада и Китай, който на теория би могъл да приеме всеки пациент, съобщава ScienceAlert. Изследването е публикувано в списанието Nature Biomedical Engineering, пише България он ер.

Органът оцеля и функционира няколко дни в тялото на реципиент с мозъчна смърт, чието семейство се съгласи с изследването.

"Това е първият път, когато виждаме това да се случва в човешкото тяло", заяви биохимикът Стивън Уидърс от университета на Британска Колумбия в Канада.

Въпреки че вече е възможно да се трансплантират бъбреци от различни кръвни групи чрез "обучение" на тялото на реципиента да не отхвърля органа, настоящият процес далеч не е перфектен и е непрактичен. Той е отнемащ време, скъп и рисков, а също така изисква живи донори да подготвят реципиента навреме.

Как работи бъбрекът

Експертите ефективно превърнали бъбрек от кръвна група А в бъбрек от кръвна група 0. Направили това, като използвали специални ензими, които премахват захарните молекули (антигени), маркерите на кръвна група А.

Изследователите оприличават ензимите на ножици на молекулярно ниво: чрез отрязване на някои от антигенните вериги на кръвна група А, те могат да бъдат превърнати в състояние без антиген, което характеризира кръвна група 0.

"Това е като да премахнете червената боя от кола и да изложите неутрален грунд. След като това е направено, имунната система вече не възприема органа като чуждо тяло", каза Уидърс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!