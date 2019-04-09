Вече втора седмица! Във "Владиславово" да му мислят с водата и утре

Снимка Булфото, архив

Поради изграждане на връзки на водопроводи без вода от 9 ч. до около 17 ч. утре ще остане кв."Владиславово" - блокове от 18 до 20; блокове от 401 до 403; бл.408; районът около бул."Константин и Фружин", предава Varna24;

районът около бул."Света Елена"; Поликлиниката; блокове от 305 до 309; блокове от 1 до 5; от 9 до 12; бл.18 и 19; районът около "Лидъл"; около Метрологията; местностите Балъм дере и Дъбов дол; детска градина "Маргаритка"; у-ще "П.Евтимий" и кв."Възраждане" бл.1 А.

На места в района течаща вода няма вече втора седмица, жалват се живущи в района.

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