Вековни Османски и Римски мостове стоят в България, а новия мост в Царево падна след 2 години

Стоят си старите римски, османски и български мостове. Из цяла България от хиляди и стотици години. В Царево за две години едни и същи мостове падат. След като ги отнесе през 2023 с 4 жертви, направиха нов мост и сега пак падна, предаде Факти. Кой крив, кой прав - ясно е, че поуки не са си взели, всичко си е било постарому.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

За днешна България и всички нас е срамно и позорно в ерата на високите технологии, на преносимите магистрали и сложни инфраструктурни съоръжения, да даваме жертви и разрушения заради простотия, овчедушие, корупция, некадърност и сбъркан управленски модел.

За мен изводът от сравнението на старите и нови мостове е: необходимост от смяна на административното деление. Този дебат трябва да започне. Ще е малка стъпка с голям ефект. Колкото повече кметове и малки общини, толкова повече зависимости.

Общините трябва радикално да се окрупнят. Ново деление, за да се пресече местната феодализация, зависимости от партийни, олигархични, министерски и депутатски капризи.

265 общини, от които 90% не могат да се самоиздържат е политически и социално-икономически абсурд. Продължаването на този модел гарантира само нещастия, проблеми и спадащо развитие. Включително фалшификация на избори.

Мостовете трябва да водят към работещи структури, а не към разрушения и смърт.

