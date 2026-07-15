Веласкес: Ключов в мача винаги е колективът

Снимка: Булфото

Зрелостта и способността на футболистите на Левски да се адаптират към мачовете бяха ключови за разгромната победа с 4:0 над Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" продължиха напред с общ резултат 5:1.

"Справихме се срещу отбор, който е шампион в страната си. Отдавам заслуженото на противника. Бяха направили промени в сравнение с първия мач, имат интелигентен треньор, но и ние знаехме какво трябва да направим. Те промениха структурата си и беше важно да подчертаем къде са преимуществата ни", каза Веласкес на пресконференцията след мача.

"На почивката направихме доста промени върху начина, по който искаме да изглеждаме при притежанието на топката. Узрявахме с течение на срещата и ранният гол ни даде възможност да намираме по-лесно пространствата. Променихме и някои неща в защита, когато не притежаваме топката. Вторият гол ни даде възможност за по-дълго притежание на топката. С напредване на времето се повиши качеството в изграждането на атаките ни и момчетата добиваха увереност", продължи той.

"Ключов в мача винаги е колективът. Момчетата разбраха какво трябва да правят в отделните моменти и за мен отборът показа изключителна зрялост. Именно това е ключовото в срещата. Гордея се с момчетата. Способността им да се адаптират и движението им бяха добри, но това не е изненада за мен, защото го тренираме. Трябва обаче да отлича и публиката за това, което направи", каза още испанецът.

През следващата седмица Левски почти със сигурност ще срещне Университатя Крайова, но преди това "сините" започват защитата на титлата си срещу Дунав (Русе). Мачът е насрочен за петък от 21:15 часа.

"Фокусът ни вече е 100% върху петък и ще анализираме съперника. Ще заложим на тези 11, които са най-подходящи според нас. По никакъв начин няма да мисля за следващия мач в Европа до този за първенството", завърши Веласкес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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