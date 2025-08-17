Веласкес: Предстои тежко изпитание за "Левски"

кадър: Спортал

Старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви, че тима го очаква тежко изпитание срещу силен опонент. В неделя, 17 август, от 21:15 ч. "сините" ще гостуват на Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на българското първенство, който ще се играе на стадион "Христо Ботев".

От състава на "Левски" със сигурност отпадат титулярите Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които лекуват контузии. Всички останали би трябвало да бъдат налични за старши треньора, но се очаква нова порция ротации след тежкия двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу "Сабах".

"Днес следобед имаме тренировка, утре също имаме занимание. Все още има много часове до мача", отговори Веласкес на въпрос за кондицията на футболистите, допълва gol.bg.

"Има играчи в процес на възстановяване. Няма гаранции за всички, но със сигурност Мустафа Сангаре и Георги Костадинов няма да вземат участие в мача. Отзивите след тестовете им в петък са позитивни. Останалите са в нормален ритъм. Някои са с повече умора в мускулите. Като цяло добре отговаряме на сгъстения цикъл, държим се добре", продължи треньорът на вицешампионите.

