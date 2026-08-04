Веласкес: Трябва да останем с прекрасната европейска вечер, която ни донесоха футболистите

Снимка: Булфото

Треньорът на Левски остана доволен от представянето на футболистите си. "Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена. Можеше да приключим срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата, горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мислим за следващия мач", каза след победата Хулио Веласкес.

"Не съжалявам за нищо в този живот, винаги съм позитивен или поне се опитвам да съм с тогава нагласа. С тези футболисти, публика и игра няма как да е друга. Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер. Трябва да останем с точно това", добави още наставникът на "сините".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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