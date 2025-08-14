Веласкес след победата: Хабя много нерви, но в крайна сметка съм благословен с цялото това нещо

кадър: Спортал

Наставникът на Левски Хулио Веласкес разкри една от най-важните причини за добрата игра на "сините" в Европа. Той я нарече "фундаментална" и обясни какво има предвид.

"Изиграхме изключително умно мача, много интелигентно. Отборът разбра какво се изисква. Ключово за мен беше да не пазим резултата. Основното беше да играем, за да спечелим и считам, че играчите го показаха от първата минута. Още един ден, в който съм много горд с тях.

Искам да благодаря на всички фенове, които бяха с нас. И на всички, които ни подкрепиха на стадиона, защото не е лесно да се пътува дотук.

Винаги има какво да коригираме. Отборът стоеше много, много добре - организирано, а и при подхода като цяло. Днес ясно пролича нещо фундаментално при нас. В нашия отбор първият защитник е централният нападател. Оттам насетне започваме работа да си върнем топката с колективен труд. Аспект, който ме кара да съм горд. Изключително добре стоеше отобрът в моментите с топка. Много добре намирахме пространства и ги принуждавахме да се защитават с пет човека в защита.

Хабя много нерви, но в крайна сметка съм благословен с цялото това нещо. Иключително позитивно е това нещо за отбора и целия клуб. Трябва да продължим по същия начин и отговорно в процесите на възстановяване. Всичко започва от начина на мислене и как се влагат в процеса", завърши пред Спортал щастливият Веласкес.

