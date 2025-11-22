Велчев: Абсурдът е, че всички ще работим за държавата

снимка Булфото

Генералният проблем на България и държавните финанси е, че разходите растат по-бързо от приходите и излизат от контрол. Тази тревожна констатация направи бившият финансов министър Милен Велчев в предаването "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR.

Велчев коментира заложения "Бюджет 2026", както и актуалната ситуация с "Лукойл". Според него управляващото мнозинство избягва необходимите реформи заради политически страх.

"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", заяви Милен Велчев, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Финансистът подчерта, че липсата на воля за ограничаване на харчовете води страната към опасна спирала на задлъжняване и дефицити.

Особен акцент в анализа на Велчев беше поставен върху непрекъснатото разрастване на публичния сектор на фона на демографската криза.

"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", предупреди бившият министър.

По отношение на данъчните промени, заложени в проектобюджета, и по-специално увеличението на данък "дивидент", Велчев изрази мнение, че проблемът не е толкова във финансовата тежест, колкото в посланието към бизнеса и инвеститорите.

"Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата", коментира той.

Според него обаче, тази мярка създава несигурност за бъдещето. "За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи Милен Велчев.

